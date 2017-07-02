В Киеве появились плакаты, приравнивающие русский язык к инфекции

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей обратили внимание на антироссийские плакаты в Киеве, на которых русский язык приравняли к заразной инфекции, "поражающей нервную систему". Об этом сообщают "Вести".

В углу плаката "красуется" логотип некой "Клиники доктора Бандеры". На самом плакате изображена женщина, высунувшая язык, который окрашен в цвета российского триколора. Авторы баннера недвусмысленно намекают, что у русскоговорящих людей низкий IQ, и они страдают от алкоголизма. На постере также фигурируют такие слова, как смерть, империализм, агрессия. Кроме того, говорящим на русском языке гражданам рекомендуют прополоскать рот.

Кто является заказчиком антироссийской рекламной кампании, неизвестно. На постере есть логотип Центра современного искусства М17, однако замдиректора музея Ростислав Бильдер сообщил "Вестям", что организация не имеет к этой рекламе никакого отношения.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает доминирование украинского языка во всех сферах жизни — органах власти, судах, магазинах, школах, больницах. На украинский хотят перевести минимум половину издаваемых в стране книг, подавляющее большинство газет, журналов, интернет-сайтов и даже социальные сети. Более того, за русский язык хотят штрафовать.