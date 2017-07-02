Митя Фомин на фестивале во Львове напомнил, что Крым – это Россия

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российский певец Митя Фомин во время музыкального фестиваля Alfa Jazz Fest, проходившего во Львове, напомнил, что Крым — это российская территория. Заявление он сделал в интервью для украинского телеканала "1+1".

Корреспондент напомнила артисту, что он выступал в Крыму, а теперь приезжает на Украину с концертами, и предположила, что СБУ про это, видимо, еще не знает. После этого она спросила, считает ли певец Крым российским.

"По факту это российская территория", — ответил Фомин. Он подчеркнул, что музыка не имеет границ. "Я ездил в Крым и в прошлом. Артист, как птица, он волен петь, даже если его не будут слушать. Он волен петь там, куда прилетает", — добавил певец.

Он также назвал себя "голубем мира" и призвал не запрещать музыку.

СБУ регулярно не пускает российских артистов на Украину из-за посещения Крыма. Деятелей культуры и искусства также вносят в базу скандального ресурса "Миротворец", где ранее опубликовали личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и граждан, которых на сайте называют "изменниками родины". В "черный список" уже попали Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха и многие другие.

Крым воссоединился с Россией после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав РФ. Волеизъявление граждан прошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но "временно оккупированной" территорией. Российские власти, в свою очередь, не раз заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос территориальной принадлежности Крыма "закрыт окончательно".