Китайские самолеты и корабли встретили эсминец США, вошедший в спорные воды

ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости, Жанна Манукян. Китайские военные корабли и истребители сделали предупреждение американскому эсминцу USS Stethem, который без разрешения вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими, говорится в сообщении МИД КНР.

"Второго июля американский эсминец USS Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша. Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод", — говорится в заявлении официального представителям МИД КНР Лу Кана, опубликованном на сайте ведомства.