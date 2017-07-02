Вучич заявил, что рассчитывает на помощь России в строительстве газопровода

БЕЛГРАД, 2 июл — РИА Новости. Россия может оказать помощь Сербии в строительстве нового транзитного газопровода от границы с Болгарией, который позволил бы Белграду зарабатывать от 100 до 150 миллионов евро в год, заявил в интервью РИА Новости президент страны Александр Вучич.

"На границе с Болгарией мы должны будем построить принимающий газопровод, сами или при помощи России. Таким образом, на границе получаем 9,8 миллиарда кубометров газа. От нас пойдут ответвления к Республике Сербской, Боснии и Герцеговине, Приштине, Хорватии. И получаем транзитную таксу", — сказал Вучич.

По его словам, этот план может быть реализован в случае успешного строительства газового хаба в Болгарии. "Когда они создадут этот узел где-то на пути к Варне, газ пойдет к Софии и оттуда в Сербию", — пояснил Вучич.

По его словам, "с новым проектом и при небольшом везении Сербия могла бы зарабатывать от 100 до 150 миллионов евро в год".