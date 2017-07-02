При теракте в лагере беженцев в Ираке погибли не менее шести человек

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Жертвами подрыва террориста-смертника в лагере для беженцев в центральной части Ирака стали не менее шести человек, еще десять пострадали, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в силовых структурах.
По его данным, взрыв прогремел в лагере к западу от города Рамади в провинции Анбар.
По данным телеканала "Аль-Арабия", число погибших составило 14 человек.
Рамади был освобожден от группировки ИГ* в конце 2015 года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.