Украинский журналист Коцаба заявил о нападении на него в киевском метро

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости. Украинский журналист и инициатор акции "Я против мобилизации" Руслан Коцаба заявил о нападении на него в киевском метро.

По словам журналиста, на него в субботу вечером напали националисты. "Слава богу, благодаря пассажирам метро "Позняки" я… отбился! Но огорчило бездействие полиции", — написал Коцаба на своей странице в Facebook в воскресенье.

Украинскому изданию "Вести" Коцаба рассказал, что напавшие на него радикалы рассекли ему губу, им удалось скрыться с места. При этом журналист пожаловался на постоянные преследования и угрозы в свой адрес с требованиями уехать за границу, хотя его "ни на один канал не приглашают" и он "везде в черных списках".

Ранее суд приговорил Коцабу к 3,5 годам тюрьмы, признав его виновным в препятствовании деятельности вооруженных сил Украины. При этом суд оправдал журналиста по еще одной инкриминируемой ему статье — "государственная измена". Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Журналист не считает свои действия противозаконными. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".

Летом минувшего года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи. Коцаба заявил, что будет требовать компенсации за то, что 1,5 года находился под стражей. Однако месяц назад Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных производств возобновил рассмотрение дела о госизмене.