В Дубае появится скорая помощь только для женщин, сообщили СМИ

ДУБАЙ, 2 июл — РИА Новости. Первая карета скорой помощи только для женщин вскоре появится в Дубае, сообщает издание Arabian Business.
Окрашенная в розовый цвет машина будет доставлять медиков для оказания срочной помощи женщинам и детям, в частности в случае родов.
Отмечается, что сервис будет работать с 11 утра до 11 вечера по местному времени. Медики обучены для оказания срочной медпомощи новорожденным детям и беременным женщинам.
При этом в состав бригад будут входить исключительно представительницы слабого пола.
Dubai launches pink ambulance for womenhttps://t.co/Gz47UhLSXB— ArabianBusiness.com (@ArabianBusiness) 2 июля 2017 г.