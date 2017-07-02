В Дубае появится скорая помощь только для женщин, сообщили СМИ

ДУБАЙ, 2 июл — РИА Новости. Первая карета скорой помощи только для женщин вскоре появится в Дубае, сообщает издание Arabian Business.

Окрашенная в розовый цвет машина будет доставлять медиков для оказания срочной помощи женщинам и детям, в частности в случае родов.

Отмечается, что сервис будет работать с 11 утра до 11 вечера по местному времени. Медики обучены для оказания срочной медпомощи новорожденным детям и беременным женщинам.

При этом в состав бригад будут входить исключительно представительницы слабого пола.

Dubai launches pink ambulance for womenhttps://t.co/Gz47UhLSXB — ArabianBusiness.com (@ArabianBusiness) 2 июля 2017 г.

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