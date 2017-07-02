Правящая партия Японии потерпела поражение в Токио, показали экзит-поллы

ТОКИО, 2 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Партия "Токийцы – превыше всего", недавно созданная действующим мэром Юрико Коикэ, получит большинство голосов в законодательной ассамблее столицы Японии, приводит данные экзит-поллов телекомпания NHK.

Телекомпания опросила 44 тысячи избирателей на 536 участках. По этим данным, партия "Токийцы – превыше всего" получит от 48 до 50 мест из 127. Партия "Комэйто", сформировавшая в общенациональном парламенте коалицию с правящей Либерально-демократической партией, на выборах в законодательную ассамблею Токио перешла на сторону мэра Коикэ, которая находится в конфронтации с ЛДП. "Комэйто" по итогам экзит-поллов получит от 21 до 23 мест. Таким образом, обе партии займут более половины депутатских мест. А лидировавшая в нынешней законодательной ассамблее ЛДП (ей принадлежало 59 мест) получит лишь от 13 до 39 мест.

К этому часу, согласно обработанным бюллетеням, партия "Токийцы – превыше всего", уже получила 39 мест, ЛДП – ни одного, "Комэйто" — 2, Компартия – 1 и Социалистическая партия – 1.

Коикэ стала мэром в прошлом году, несмотря на жесткое порицание своих соратников по партии – в тот момент она была членом ЛДП. ЛДП выдвинула другого кандидата и призывала Коикэ не вносить раскол. Партия угрожала ей даже наказанием в случае неповиновения. Однако это Коикэ не остановило, она выдвинула свою кандидатуру, одержала победу и стала первой женщиной на посту мэра Токио.

За год пребывания в должности Коикэ инициировала проверку олимпийских проектов для летней Олимпиады 2020 года, пересмотрела планы переезда крупнейшего в мире рынка Цукидзи на новое место в район Тоёсу, так как после проведенных новых проверок там обнаружено превышающее все существующие нормы содержание химических веществ в почве. Популярность мэра среди токийцев позволила Коикэ незадолго до выборов в законодательную ассамблею выйти из ЛДП и в тот же день создать свою партию – "Токийцы – превыше всего" (или "Токийцы — first"). В названии партии использован англицизм, который ассоциируется с предвыборным лозунгом Дональда Трампа "America first".

Результаты выборов в Токио могут стать предварительным прогнозом по выборам в нижнюю палату парламента, которые должны состояться не позднее декабря 2018 года.