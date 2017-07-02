Слуцкий назвал решение по взносу в бюджет Совета Европы закономерным

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Решение о замораживании части взноса в Совет Европы из-за ситуации в ПАСЕ не должно отрицательно повлиять на полноправное членство России в этой организации и работу в остальных ее институтах, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В конце недели глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям СЕ.

"До тех пор, пока в ассамблее царят русофобия и двойные стандарты, а регламент ПАСЕ позволяет лишать национальные делегации ключевых полномочий, Россия не видит для себя смысла работы в такой организации, тем более за свой собственный счёт. И в этом плане решение по взносу более чем закономерно", — сказал Слуцкий.

"Но как только ситуация изменится и наша делегация вернётся на эту площадку, объёмы взноса, скорее всего, будут вновь пересмотрены и возвращены на прежний уровень", — добавил депутат.

Слуцкий выразил уверенность в том, что "решение по взносу не должно повлиять на наше полноправное членство в Совете Европы и на работу в остальных его институтах". "Россия добровольно приняла на себя обязательство войти в число основных плательщиков СЕ. Страны принимают и складывают такие обязательства в одностороннем порядке. Это суверенное право каждой страны, это не относится к разделу соблюдения обязательных процедур", — пояснил он.

"Входя в число основных плательщиков Совета Европы, мы старалась усилить роль и авторитет этой организации в формируемой европейской архитектуре XXI столетия и укрепить ее три главных кита: демократию, верховенство закона и соблюдение прав человека, которые должны были стать повседневной нормой. Но мы видим, что этого в отношении России не происходит. Наоборот, в применении к нам реализуются чудовищные двойные стандарты на площадке ПАСЕ", — заключил собеседник агентства.

Взаимоотношения России с парламентской ассамблеей Совета Европы в последние несколько лет резко обострились. ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности организации. В 2016 году Россия приняла решение не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.