В ЛНР рассказали о более 10 случаях дезертирства солдат ВСУ за неделю

ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. Более 10 случаев дезертирств солдат ВСУ за неделю в Донбассе зафиксировали в Народной милиции ЛНР, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
По данным Народной милиции ЛНР, в связи с участившимися случаями нарушения воинской дисциплины в ВСУ, в подразделения направлены комиссии вышестоящих штабов.
"Стало известно, что в 24-ю бригаду ВСУ прибыла комиссия для выявления правонарушений, связанных с хищением и продажей ГСМ, вещевого имущества и продовольствия, а также поборов командирами денежных средств у личного состава", — добавил Марочко.