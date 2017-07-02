В ЛНР рассказали о более 10 случаях дезертирства солдат ВСУ за неделю

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (9)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. Более 10 случаев дезертирств солдат ВСУ за неделю в Донбассе зафиксировали в Народной милиции ЛНР, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"В 14-й и 53-й бригадах ВСУ на текущей неделе выявлено более 10 фактов самовольного оставления пунктов дислокации украинскими военными", — сообщил Марочко.

По данным Народной милиции ЛНР, в связи с участившимися случаями нарушения воинской дисциплины в ВСУ, в подразделения направлены комиссии вышестоящих штабов.

"Стало известно, что в 24-ю бригаду ВСУ прибыла комиссия для выявления правонарушений, связанных с хищением и продажей ГСМ, вещевого имущества и продовольствия, а также поборов командирами денежных средств у личного состава", — добавил Марочко.