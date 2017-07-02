Британия потратит 3,7 млрд фунтов на строительство трех военных кораблей

ЛОНДОН, 2 июл — РИА Новости, Мария Табак. Министерство обороны Великобритании потратит 3,7 миллиарда фунтов стерлингов на первый этап строительства трех сторожевых кораблей для Королевских ВМС, говорится в заявлении министра обороны Майкла Фэллона.

"Благодаря увеличивающемуся оборонному бюджету и плану финансирования техоснащения на сумму 178 миллиардов фунтов стерлингов программа строительства кораблей типа 26 принесет большую финансовую прибыль Шотландии и всей Великобритании", — сказано в заявлении Фэллона.

"Эти корабли мирового класса будут защищать силы ядерного сдерживания нашей страны и новые авианосцы Королевских ВВС, первый из которых, Queen Elizabeth ("Королева Елизавета"), недавно впервые вышел в море", — добавляется в сообщении.

Создание первых трех кораблей позволит до 2035 года занять 1,7 тысячи высококлассных специалистов в Шотландии, и еще столько же по всей Великобритании.