Иракские военные уничтожили около 80 боевиков ИГ* в Мосуле за сутки

БАГДАД, 2 июл — РИА Новости. Иракские военные в ходе освобождения западных районов Мосула за последние сутки ликвидировали не менее 79 боевиков ИГ*, сообщил командующий федеральной полицией Раид Шакер Джаудат.
По словам Джаудата, военные также смогли задержать террористов, пытавшихся скрыться под видом беженцев.
"Содействие жителей позволило нам задержать десятки боевиков, пытавшихся скрыться под видом беженцев", — заявил Джаудат журналистам, добавив, что ИГ* в Мосуле "полностью разбита", и военным удастся занять оставшиеся районы "в ближайшие часы".
В минувший четверг представитель коалиции во главе с США Райан Дилон заявил, что о полном освобождении Мосула будет объявлено в течение нескольких дней.
Иракские военные ведут операцию по освобождению Мосула с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США.
*Террористическая организация, запрещенная в России