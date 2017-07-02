Иракские военные уничтожили около 80 боевиков ИГ* в Мосуле за сутки

Иракские военные на улице в старом городе Мосула. Архивное фото

Иракские военные на улице в старом городе Мосула. Архивное фото

БАГДАД, 2 июл — РИА Новости. Иракские военные в ходе освобождения западных районов Мосула за последние сутки ликвидировали не менее 79 боевиков ИГ*, сообщил командующий федеральной полицией Раид Шакер Джаудат.

В субботу сообщалось, что военные федеральной полиции освободили от террористов ИГ* район Баб Джадид, а также Железный мост, район рынка аль-Арбиа и район Аш-Шифа в западном Мосуле.

По словам Джаудата, военные также смогли задержать террористов, пытавшихся скрыться под видом беженцев.

"Содействие жителей позволило нам задержать десятки боевиков, пытавшихся скрыться под видом беженцев", — заявил Джаудат журналистам, добавив, что ИГ* в Мосуле "полностью разбита", и военным удастся занять оставшиеся районы "в ближайшие часы".

В минувший четверг представитель коалиции во главе с США Райан Дилон заявил, что о полном освобождении Мосула будет объявлено в течение нескольких дней.

Иракские военные ведут операцию по освобождению Мосула с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США.

*Террористическая организация, запрещенная в России