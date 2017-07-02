Силовики выпустили 47 мин и гранат по ЛНР за сутки, заявили в республике

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. Сорок семь мин и гранат выпустили украинские силовики за сутки по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ЛНР заявили о трех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибром 120 и 82-мм, БМП, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено сорок семь мин и гранат", — сообщил представитель оборонного ведомства.

По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Сокольники и Первомайск.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции существенных изменений не претерпела и остается напряженной", — сообщил Марочко.

Он подчеркнул, что со своей стороны подразделения Народной милиции ЛНР не реагируют на провокации со стороны ВС Украины и неукоснительно соблюдают режим тишины.