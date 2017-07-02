Силовики выпустили более 160 снарядов по ДНР за сутки, заявили в республике

ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 160 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.