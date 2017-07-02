Силовики выпустили более 160 снарядов по ДНР за сутки, заявили в республике

ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 160 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"На донецком направлении по районам десяти населенных пунктов противник выпустил 61 мину калибром 120 мм. На мариупольском направлении по районам пяти населенных пунктов противник выпустил 36 артиллерийских снарядов калибром 122 мм, 12 танковых снарядов, 35 мин калибром 120 мм и 14 мин калибром 82 мм. На горловском направлении по районам двух населенных пунктов противник выпустил три мины калибром 82 мм, кроме того, применялись гранатометы и стрелковое оружие", — сказал он.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.