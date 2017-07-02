Разведка ДНР заявила об артиллерии силовиков на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики отмечает прибытие артиллерийских систем крупного калибра украинских силовиков в районы у линии соприкосновения, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенных минскими договоренностями вооружения вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населенных пунктов: Бердычи в 14 километрах до линии соприкосновения выявлено местонахождение пяти единиц САУ "Гвоздика"; Ильинка в 17 километрах до линии соприкосновения отмечено местонахождение двух САУ "Акация"; Константиновка в 12 километрах до линии соприкосновения зафиксировано пять САУ "Гвоздика"; Степное в семи километрах до линии соприкосновения шести гаубиц Д-30 и до 60 человек личного состава", — сказал он.

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