Басурин: силовики готовят диверсантов к заброске на территорию ДНР

ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Украинские силовики готовят диверсантов к заброске на территорию ДНР, в республике приняты соответствующие меры, в частности, усилен пропускной контроль в населенных пунктах, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Нами зафиксировано прибытие в Очеретино нескольких разведгрупп, задачей которых является проникновение на нашу территорию и проведение террористических актов, с последующим обвинением в этом вооруженных сил ДНР или Российской Федерации",- сказал он.

Также Басурин подчеркнул, что группам поставлена задача сфальсифицировать доказательства присутствия войск РФ на территории Донбасса. В ДНР проводятся мероприятия для проведения контрдиверсионной деятельности.

"В этой связи в республике проводится комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-террористической активности противника. А вдоль линии соприкосновения войск сформированы и находятся в постоянной боевой готовности специальные группы быстрого реагирования для встречи с украинскими ДРГ", — сказал он.

В связи с этим в населенных пунктах ДНР усилен пропускной режим, добавил Басурин.

В городах и селах усилен пропускной режим. Благодаря имеющимся данным на диверсантов, от источников на украинской стороне, нам не составит труда их своевременно выявить и обезвредить. Также просим содействия граждан республики, для этого просим своевременно сообщать нам о любой активности подозрительных лиц", — сказал он.