СМИ: власти Ирана выделили около $300 млн на развитие ракетной программы

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Власти Ирана выделили порядка 300 миллионов долларов на развитие ракетной программы для противостояния "угрозам со стороны врагов", сообщает агентство Mehr со ссылкой на слова председателя комитета по национальной безопасности и внешней политике собрания Исламского совета страны Алаэддин Боруджерди.

По словам парламентария, "учитывая тот факт, что американцы и их союзники в регионе поддерживают группировки вроде "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"*", необходимо развивать ракетную программу страны в качестве "единственного средства противостояния угрозам со стороны врагов (Ирана)".

Как сообщается, Боруджерди подчеркнул, что средства были выделены для ответа на действия США в регионе.

"Порядка 300 миллионов долларов были выделены для развития иранской ракетной программы, такая же сумма была выделена для поддержки специального подразделения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), при отсутствии которых террористы будут править в Дамаске и Багдаде", — цитирует агентство слова Боруджерди.

*Террористическая организация, запрещенная в России