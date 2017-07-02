Консул Украины запросил информацию по делу задержанного в Италии военного

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости. Генконсульство Украины в Милане обратилось в суд города Павия с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах задержания в Италии украинского бойца Виталия Маркива, сообщает департамент консульской службы МИД Украины в воскресенье.
"В связи с задержанием в Италии гражданина Украины В. Маркива генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г. Павия с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах его задержания, а также обеспечить возможность консульскому должностному лицу в ближайшее время посетить В. Маркива в учреждении содержания и присутствовать на судебном заседании 4 июля 2017 года по его делу", — говорится в сообщении в Facebook.
"Родные В. Маркива информированы о его задержании", — добавили в департаменте.
Сообщается, что департамент консульской службы МИД Украины и генеральное консульство Украины в Милане взяли на особый контроль дело задержанного в Италии украинца.