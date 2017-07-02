Консул Украины запросил информацию по делу задержанного в Италии военного

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости. Генконсульство Украины в Милане обратилось в суд города Павия с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах задержания в Италии украинского бойца Виталия Маркива, сообщает департамент консульской службы МИД Украины в воскресенье.

По данным генпрокуратуры Украины, Маркива арестовали в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Рокелли вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году. Национальная гвардия Украины сообщила, что Маркив служил в батальоне Кульчицкого на должности заместителя командира взвода.

"В связи с задержанием в Италии гражданина Украины В. Маркива генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г. Павия с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах его задержания, а также обеспечить возможность консульскому должностному лицу в ближайшее время посетить В. Маркива в учреждении содержания и присутствовать на судебном заседании 4 июля 2017 года по его делу", — говорится в сообщении в Facebook.

Также в департаменте отметили, что консул установил контакт с адвокатом задержанного и согласовал алгоритм дальнейших действий.

"Родные В. Маркива информированы о его задержании", — добавили в департаменте.

Сообщается, что департамент консульской службы МИД Украины и генеральное консульство Украины в Милане взяли на особый контроль дело задержанного в Италии украинца.