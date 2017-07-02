В Анталье зафиксировали абсолютный температурный рекорд в 45,4 градуса

АНКАРА, 2 июл — РИА Новости. Аномальная жара наблюдается на юге Турции, в туристической столице страны Анталье в субботу зафиксирована рекордная температура — 45,4 градуса, сообщает агентство Anadolu.

В истории наблюдений Центра регионального прогнозирования и предупреждений Антальи это абсолютный рекорд. В последний раз здесь столбики термометра поднимались выше 45 градусов в 1929 году.

Температурным рекордом последних десятилетий в Анталье до вчерашнего дня считалась температура в 45 градусов, которая была зафиксирована 12 июля 2000 года.

Синоптики отмечают, что температура на юге Турции сейчас на 10-12 градусов выше средней нормы. Согласно метеопрогнозам, максимальная температура воздуха в Анталье в воскресенье составит 43 градуса, а с понедельника опустится до 35-37 градусов.