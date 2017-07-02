Станция киевского метро "Театральная" закрыта из-за сообщения о минировании

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости. Станцию метро "Театральная" закрыли в центре Киева из-за сообщения о минировании, заявила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон.

"Около получаса назад был получен анонимный звонок о минировании станции метро "Театральаная". Как обычно в таких случаях, станция закрыта", — сообщила она в эфире телеканала "112 Украина" в воскресенье.

По словам пресс-секретаря, на месте работают взрывотехники, спасатели, в метро надеются, что данное сообщение окажется ложным.