Члены РПК убили двух активистов правящей партии Турции, заявил вице-премьер

АНКАРА, 2 июл — РИА Новости. Члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) убили двух функционеров правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в провинциях Ван и Диярбакыр на юго-востоке страны, сообщил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в воскресенье.

"Пусть Аллах примет души коварно убитых членами сепаратистской террористической организации (РПК) заместителя главы отделения ПСР в Озальпе (провинции Ван) Айдына Ахи и заместителя главы отделения ПСР в Лидже (провинции Диярбакыр) Орхана Мерджана", — написал Куртулмуш в Twitter.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.