На Крите десятки людей госпитализировали из-за жары

Женщина во время жаркой погоды на улицах Афин, Греция. 1 июля 2017

Женщина во время жаркой погоды на улицах Афин, Греция. 1 июля 2017

АФИНЫ, 2 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Десятки звонков поступили в телефонный центр скорой помощи на Крите от пожилых людей, которые не могут выдержать жару, сообщает местное cretapost.gr.

Десятки людей были доставлены в больницу с сердечными проблемами, с головокружением и симптомами теплового удара. Два человека находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщил изданию фельдшер местной скорой помощи, большинство вызовов было в субботу во второй половине дня.

В Греции с четверга стоит сорокаградусная жара. На Крите в субботу была отмечена рекордная температура — 45,9 градуса по Цельсию.