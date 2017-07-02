В ДНР обвинили силовиков в 35 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Украинские силовики 35 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 35 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населённых пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель командования.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".

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