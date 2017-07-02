В ДНР обвинили силовиков в 35 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Украинские силовики 35 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".
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