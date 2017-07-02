Дутерте пригрозил тюрьмой критикам военного положения на Филиппинах

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил посадить в тюрьму критиков военного положения, введенного в стране из-за столкновений в городе Марави, передает агентство Франс Пресс.
"Это не зависит от прихоти Верховного суда. Следует ли мне им верить? Когда я вижу, что ситуация по-прежнему хаотичная и вы просите меня отменить его (военное положение)? Я арестую вас и посажу за решетку", — приводит агентство слова Дутерте.
В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России