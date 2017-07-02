Дутерте пригрозил тюрьмой критикам военного положения на Филиппинах

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил посадить в тюрьму критиков военного положения, введенного в стране из-за столкновений в городе Марави, передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, на следующей неделе Верховый суд Филиппин должен вынести решение относительно законности военного положения. Дутерте ранее в мае заявлял, что будет игнорировать решения суда, который осуществляет конституционный контроль. Он также отметил, что будет слушать рекомендации, поступающие только от вооруженных сил.

"Это не зависит от прихоти Верховного суда. Следует ли мне им верить? Когда я вижу, что ситуация по-прежнему хаотичная и вы просите меня отменить его (военное положение)? Я арестую вас и посажу за решетку", — приводит агентство слова Дутерте.

"Мы можем говорить о чем-нибудь еще и, возможно, идти на компромиссы, но не тогда, когда на карту поставлены интересы моей страны", — также отметил Дутерте.

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России