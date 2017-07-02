В КНДР потребовали распустить "незаконное" командование ООН в Южной Корее

ТОКИО, 2 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Представитель северокорейского комитета защиты мира потребовал от США распустить Командование ООН в Южной Корее как "незаконное", говорится в его заявлении.

В заявлении отмечается, что в июле 1957 года США "втащили" в Южную Корею под вывеской Командования ООН свои войска на Дальнем востоке после Корейской войны и попытались создать азиатскую версию НАТО. Командование ООН в Южной Корее названо "наследием эпохи холодной войны и инструментом агрессии".

"Командованию ООН нет повода существовать ни с точки зрения сохранения мира и безопасности на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ни с точки зрения восстановления престижа ООН в качестве международной организации", — подчеркивается в заявлении.

В этой связи, как считает автор заявления, имя которого не называется, "США по требованию нашего народа должны немедленно распустить незаконное Командование ООН и вывести из Южной Кореи агрессивные вооруженные силы и смертоносные вооружения".