На газопроводе на западе Китая прогремели два взрыва

ПЕКИН, 2 июл — РИА Новости, Жанна Манукян. Два взрыва произошли на газопроводе в провинции Гуйчжоу на западе Китая, один человек пострадал, сообщают китайские СМИ.

Первый взрыв произошел в воскресенье около 10.44 (05.44 мск) в уезде Цинлун. Сообщается, что за ним последовал еще один взрыв.

По данным агентства Синьхуа, в настоящий момент известно об одном пострадавшем, власти эвакуируют проживающих поблизости местных жителей.

Причина взрыва пока не сообщается. На место происшествия уже прибыли пожарные. На распространивших в сети с места происшествия видеокамерах видно огромное яркое пламя, которое поднимается на несколько метров вверх.