Силовики заявили о двух погибших при обстрелах их позиций в Донбассе

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости. Украинские силовики заявили в воскресенье, что ополченцы за минувшие сутки 25 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, двое военных погибли, еще один получил ранения.

Как утверждают силовики, огонь велся из танков, БМП, пулеметов, противотанкового ракетного комплекса, минометов, артиллерии, гранатометов, также применялся снайперский огонь.

По данным пресс-центра военной операции силовиков в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Красногоровка, Водяное, Широкино, Гнутово, Луганское, Пески, Авдеевка и Станица Луганская.

В свою очередь в ЛНР заявили, что силовики 3 раза за минувшие сутки нарушили режим тишины, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.