Экс-премьер Израиля, отбывавший срок за коррупцию, вышел на свободу

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Экс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт, отбывавший тюремный срок за коррупцию, в воскресенье досрочно вышел на свободу, сообщает газета "Гаарец".

По данным издания, прокуратура решила не обжаловать решение израильской комиссии по помилованию, которая 29 июня согласилась досрочно освободить экс-премьера.

Ольмерт попал в тюрьму по обвинению в получении взяток за содействие в строительстве престижного жилого комплекса в Иерусалиме. Первый в истории Израиля премьер, оказавшийся за решеткой, недавно столкнулся с новыми подозрениями — в разглашении государственной тайны при работе с готовящимися к публикации мемуарами.

На прошлой неделе он попал в больницу с жалобами на боли в области груди. Во время госпитализации, которая продолжалась несколько дней, целый ряд израильских политиков выступил с призывом досрочно освободить 71-летнего экс-премьера, напомнив, в том числе о его заслугах перед государством.

Правительство Израиля Ольмерт возглавил в 2006 году после того, как его предшественник и однопартиец Ариэль Шарон перенес инсульт и впал в кому. Трехлетнее премьерство Ольмерта, который позиционировал себя как политик левоцентристского толка, было ознаменовано реанимацией мирных переговоров с палестинцами и Сирией, Второй ливанской войной, которую большинство израильтян считает неудачной, и масштабным вторжением в сектор Газа, где погибли свыше тысячи палестинцев.