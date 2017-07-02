В Центральной Америке произошли масштабные перебои в подаче электроэнергии

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Масштабные перебои в подаче электроэнергии произошли в Центральной Америке, сообщает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, подача электроэнергии была нарушена на всей территории Коста-Рики. Местные власти сообщили, что причина отключения электроэнергии находилась за пределами страны. Частичные перебои наблюдались также в Панаме.

Как сообщается, к настоящему моменту властям Коста-Рики удалось восстановить подачу электричества только в некоторых частях страны. Панамские специалисты также ведут восстановительные работы в пострадавших регионах.