В Токио проходят выборы в законодательную ассамблею

ТОКИО, 2 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Выборы депутатов в законодательную ассамблею префектуры проходят в Токио.

На 127 мест претендуют 259 кандидатов. Основная борьба разворачивается между свежеиспеченной партией мэра Юрико Коикэ "Токийцы — прежде всего" и правящей Либерально-демократической партии Японии.

Коикэ стала мэром в прошлом году, несмотря на жесткое порицание своих соратников по партии — в тот момент она была членом ЛДП. ЛДП выдвинула другого кандидата и призывала Коикэ не вносить раскол. Партия угрожала ей даже наказанием в случае неповиновения. Однако это Коикэ не остановило, она выдвинула свою кандидатуру, одержала победу и стала первой женщиной на посту мэра Токио.

За год пребывания в должности она инициировала проверку проектов для летней Олимпиады 2020 года, пересмотрела планы переезда крупнейшего в мире рынка Цукидзи на новое место в район Тоёсу, так как после проведенных новых проверок там обнаружено превышающее все существующие нормы содержание химических веществ в почве.

Популярность мэра среди токийцев позволила Коикэ незадолго до выборов в законодательную ассамблею выйти из Либерально-демократической партии и в тот же день создать свою — "Токийцы —превыше всего" (или "Токийцы — first"). В названии партии использован англицизм, который ассоциируется с предвыборным лозунгом Дональда Трампа "America first". По данным последних опросов, шансы обеих партий почти равны — около 25-26% поддержки.

Результаты выборов могут дать предварительный прогноз по выборам в нижнюю палату парламента, которые должны состояться не позднее декабря 2018 года. Пока же о многом говорит тот факт, что соратник ЛДП по правительственной коалиции партия "Комэйто" поддержала Коикэ и кандидатов от "Токийцы — превыше всего", а не выдвиженцев от ЛДП.

Наблюдатели отмечают повышенную активность избирателей: в предварительном голосовании приняло участие 980 тысяч человек, это на 57% больше, чем на предыдущих выборах в 2013 году.