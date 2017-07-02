СМИ: Спецслужба ВВС Британии скрывала убийства мирных жителей в Афганистане

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Спецслужба ВВС Великобритании намеренно фальсифицировала отчеты о военных преступлениях, чтобы скрыть данные об убийствах невооруженных гражданских лиц в Афганистане, сообщает издание Times со ссылкой на военные источники.

"Существуют веские доказательства того, что безоружные афганские гражданские лица, которые рассматривались как потенциальные боевики Талибана, были убиты, а не задержаны во время рейдов в их дома", — пишет издание.

Как сообщается, расследование военных преступлений в Афганистане, совершенных в период 2010-2013 годов, получило название "Операция Нортмур" и началось в 2014 году. По данным издания, это крупнейшее расследование, которое когда-либо вела военная полиция Британии. В операции были задействованы более 100 офицеров Королевской военной полиции.

В ходе расследования, удалось установить, что британская спецслужба подделывала документы, чтобы переложить ответственность за убийство безоружных гражданских лиц на афганских коллег.

Издание со ссылкой на высокопоставленные военные источники поясняет, что полученные в ходе расследования данные о военных преступлениях одного из отрядов британской спецслужбы можно считать достоверными. Сообщается, что в распоряжение следователей попали видеозаписи, сделанные при помощи беспилотников и получившие название kill TV ("убей-ТВ"), на которых видно, как по безоружным афганцам стреляют именно британские военные, а не их афганские коллеги.

По данным источников издания, министерство обороны Великобритании собиралось скрыть военные преступления своих спецслужб от прессы, поскольку считало, что публикация деталей расследования может нанести ущерб "национальной безопасности, общественному доверию и работе с союзниками". Источники добавили, что генералитет Минобороны называл доказательства "массовых убийств", собранные в ходе "Операции Нортмур", "достоверными и очень серьезными", а также грозящими "катастрофой правительству".