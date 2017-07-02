Трамп задумался переименовать CNN из "фейковых" в "мошеннические новости"

ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что задумался о переименовании американского телеканала CNN из "фейковых новостей" в "мошеннические новости".

"Фейковые и мошеннические СМИ усиленно работают над тем, чтобы убедить республиканцев и других, что я не должен пользоваться соцсетями — но помните, я победил на выборах 2016 года с помощью интервью, речей и соцсетей. Я должен был побороть фейковые новости, и я это сделал. Мы продолжим побеждать!" — написал Трамп.

Далее Трамп опубликовал еще один твит, в котором заявил, что "думает о переименовании фейковых новостей CNN в мошеннические новости CNN".

Президент Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми". Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность.

Трамп регулярно обрушивается в Twitter на такие критически настроенные к нему издания, как New York Times, а также телеканал CNN. Напротив, с удовлетворением он отмечает содержание канала Fox News, единственного из крупных каналов, который благоволит республиканцам.