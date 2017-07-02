Минздрав ДР Конго объявил об окончании вспышки лихорадки Эбола в стране

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго объявило об окончании вспышки лихорадки Эбола в стране, сообщает агентство Франс Пресс.

"Я объявляю об окончании вспышки Эболы в ДР Конго", — цитирует агентство заявление министра здравоохранения страны Оли Илунга. По словам министра, тесты всех 105 подозрительных случаев оказались отрицательными, и со 2 июня в стране не было зафиксировано ни одного нового случая заражения лихорадкой.

Новая вспышка Эболы была объявлена в ДРК 11 мая, она стала восьмой по счету. Лихорадка распространилась в области тропических лесов провинции Нижнее Уэле на границе с Центральноафриканской Республикой. Из-за заболевания скончались четыре человека.

Как сообщила ранее в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, Россия готова при необходимости оказать помощь ДР Конго в борьбе с лихорадкой Эбола. Министр рассказала, что в июне большая делегация российских ученых выдвигается в Гвинею, в западную Африку, где начнется применение российской вакцины.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.