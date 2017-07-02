Американский энергетик заявил, что вирус Petya не затронул АЭС в США

ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. Атомные электростанции США не были взломаны в ходе совершенной 27 июня кибератаки, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя отраслевой группы Nuclear Energy Institute Джона Кили.

"Ни одна из 99 действующих атомных станций Америки не была взломана в результате кибератаки", — сказал Кили.

Ранее ФБР и министерство внутренней безопасности США предупредили американские энергетические компании, что энергетический сектор традиционно является объектом кибератак, с мая фиксируются фишинговые атаки.

Как передает Рейтер со ссылкой на документ, в датированном 28 июня совместном докладе федеральных агентств говорится, что "исторически хакеры стратегически нацелены на энергетический сектор, их цели различны: от кибершпионажа до возможности нарушить работу энергетических сетей в случае конфликта".

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных и фармацевтических компаний, а также госорганов.

Ранее на этой неделе министр энергетики США Рик Перри не ответил на вопрос журналистов о том, подвергались ли энергосети США кибератакам в последнее время, но призвал к необходимости повышения степени защиты перед атаками.