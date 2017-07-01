Премьер Сербии заявила, что она не "проамериканский человек"

БЕЛГРАД, 1 июл – РИА Новости. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в интервью РИА Новости заявила, что, несмотря на многолетнюю работу в организациях под эгидой США, не является "американским человеком".

В пятницу Брнабич провела первое заседание правительства Сербии в качестве ее полноправного председателя, после избрания накануне депутатами Скупщины (парламента) республики.

"Я не пророссийский и не проамериканский человек. Я – премьер-министр Республики Сербии и полностью посвящена только и исключительно благополучию Сербии и ее граждан. В этом смысле уважаю и одну, и другую стороны. Также уважаю ЕС как стратегического партнера", — сообщила Брнабич агентству.

Она выразила благодарность экс-премьеру и нынешнему президенту Сербии Александру Вучичу за "дружбу с Китаем, откуда мы имеем все больше инвесторов", а также открытие диалога и нового этапа сотрудничества с Индией, и "абсолютно дружеские отношения, даже в личном плане" с ОАЭ.

"Я являюсь человеком, который избран работать для Сербии", — подчеркнула глава правительства.

Брнабич имеет репутацию прозападного политика, при этом она не является членом правящей Сербской прогрессивной партии. Она родилась 28 сентября 1975 года в Белграде. Получила диплом MBA университета Халла в Великобритании, свыше 10 лет работала с международными организациями, иностранными инвесторами, органами местного самоуправления и госструктурами Сербии.

Брнабич много сотрудничала с американскими консалтинговыми фирмами, которые реализовывали в Сербии проекты на средства Агентства США по международному развитию (USAID) и в других международных проектах. Награждена титулом "Бизнес-леди года" в Сербии в 2013 году. Пост министра государственного управления и местного самоуправления она заняла в августе 2016 года.

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