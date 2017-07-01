ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости, Жанна Манукян. Центральное правительство Китая гарантирует, что принцип "одна страна – две системы" в Гонконге будет применяться без запретов и изменений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в день 20-й годовщины передачи Гонконга от Великобритании вновь под суверенитет Китая.

"Продолжение и реализация принципа "одна страна – две системы" отвечает интересам жителей Гонконга. Этот принцип нужен для поддержания стабильности и процветания Гонконга, и он служит фундаментальным интересам государства, а также общим чаяниям всего китайского народа. Именно поэтому я очень четко заявил, что центральное правительство Китая будет твердо придерживаться политики "одна страна – две системы" и гарантирует, что она в полной степени реализуется в Гонконге без запретов и изменений", — сказал Си Цзиньпин, выступая после церемонии инаугурации новой главы Гонконга Кэрри Лам.

При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что вместе с применением этого принципа в районе возникли новые вопросы, которые необходимо решить. По мнению китайского лидера, Гонконгу необходимо улучшить систему обеспечения интересов национального суверенитета, безопасности и развития, повысить уровень общественного просвещения относительно истории и культуры китайского народа. Кроме того, Гонконгу еще нужно прийти к общественному консенсусу важным политическим и юридическим вопросам.

Председатель КНР подчеркнул, что после возвращения Гонконга нужно еще больше защищать суверенитет, безопасность и развитие Китая. "Любые попытки поставить под угрозу национальный суверенитет Китая, центральное правительство Китая и основной закон о Гонконге, а также использование Гонконга для саботажа материковой части Китая абсолютно непозволительны", — заявил Си Цзиньпин.

Гонконг отошел в "вечное пользование" Великобритании по Нанкинскому договору, подписанному в 1842 году после того, как Великобритания нанесла поражение Китаю в первой "Опиумной войне". В июне 1898 году в Пекине была подписана конвенция, согласно которой Великобритания получала Гонконг и другие земли в аренду на 99 лет.

В 1983 году, по мере приближения окончания срока аренды, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер начала переговоры с фактическим лидером КНР Дэн Сяопином о будущем Гонконга. Лондон хотел оговорить передачу Пекину лишь входящих в состав колонии на правах аренды Новых территорий. В свою очередь, Дэн Сяопин настоял на возвращении Китаю всего Гонконга и предложил подписать совместную декларацию на основе собственной концепции "одно государство — две системы", которая закрепляла за колонией автономию и существующую систему управления. В таком виде в 1984 году документ был подписан. В нем также предусматривалось, что датой "возвращения Гонконга в лоно родины" будет 1 июля 1997 года. Согласно декларации, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года.