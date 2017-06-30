Трамп и Эрдоган обсудили катарский кризис

ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ряд вопросов, включая разрешение конфликта стран Персидского залива с Катаром, сообщает Белый дом в пятницу.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на многочисленные темы, включая способы разрешения продолжающегося спора между Катаром и его арабскими соседями в Персидском заливе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что главным условием должна стать "работа всех стран в области прекращения финансирования терроризма и борьба с экстремистской идеологией".

"Президент Трамп подчеркнул важность всех союзников США и партнеров, которые укрепляют усилия в борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех его формах", — резюмировал Белый дом.