Соратник Порошенко обвинил Авакова в подготовке госпереворота

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко обвинил Арсена Авакова в подготовке государственного переворота. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

"Команда Арсена Авакова готовится к любым сценариям, в том числе и к захвату власти. Сам министр внутренних дел готовится стать премьер-министром", — отметил Лещенко.

По его словам, украинское правительство уже сейчас не принимает решения без одобрения Авакова, который также контролирует министров, работающих от "Народного Фронта".

Он добавил, что вокруг Авакова сформировалась готовая к прямым действиям "полукриминальная группировка", в которую входят чиновники, имеющие судимость.

Рейтинг главы государства уже долгое время падает. По данным соцопроса, на президентских выборах он мог бы рассчитывать лишь на 12% голосов. Наиболее популярным политиком на Украине сейчас является Юлия Тимошенко, за которую готовы голосовать 15% украинцев. Кроме того на прошлой неделе стало известно, что ряд фракций Верховной рады планируют запустить процедуру импичмента президента Украины Петра Порошенко.