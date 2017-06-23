СМИ узнали о подготовке законопроекта об импичменте Порошенко

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сразу несколько фракций Верховной рады Украины планируют запустить процедуру импичмента президента Петра Порошенко, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в партии "Батькивщина".

Инициатором процедуры стала лидер партии Юлия Тимошенко. По словам собеседника газеты, "Батькивщина" единогласно поддерживает эту инициативу, потому что "терпеть коррупцию и злоупотребление властью уже нельзя".

Как отмечается, идею импичмента Порошенко поддержали в Оппозиционном блоке и партии "Самопомощь", а также ряд внефракционных депутатов. Кроме того, по словам одного из собеседников "Известий", на финальном этапе ее готова поддержать и Радикальная партия Олега Ляшко, но только после "окончательного понимания раскладов".

С точки зрения народного депутата от "Батькивщины", имеется минимум шесть оснований для импичмента Порошенко, среди наиболее важных — невыполнение президентских полномочий по ряду аспектов.

Еще один нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко заявил, что Порошенко наработал "на пять импичментов".

Процедура импичмента предусмотрена конституцией Украины, однако на практике из-за отсутствия соответствующего закона провести его в настоящий момент почти нереально. Экс-министр Юстиции Украины Едена Лукаш подтвердила "Известиям", что единственный способ сделать статью об импичменте реализуемой — ввести регламентирующий эту процедуру закон.

По данным издания, законопроект уже внесли в Раду и должны рассмотреть в ближайшее время.