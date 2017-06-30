Китайский лидер Си Цзиньпин принял военный парад в Гонконге

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу принял военный парад в Гонконге, ставший крупнейшим военным мероприятием в регионе после его передачи Китаю в 1997 году, передает агентство Рейтер.

В параде участвовали более трех тысяч военнослужащих Национально-освободительной армии Китая (НОАК), вертолеты, мобильные ракетные установки, легкие танки и бронетранспортеры.

Председатель Китая с супругой прибыл в Гонконг в четверг утром, чтобы принять участие в торжествах по случаю 20-летней годовщины возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая.

Си Цзиньпин будет присутствовать на церемонии инаугурации нового главы администрации Гонконга Кэрри Лам, которая намечена на 1 июля.

Гонконг вернулся под юрисдикцию Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. "Одна страна, две системы" — идея, предложенная в начале 1980-х Дэн Сяопином, в соответствии с которой существовал бы только один Китай, но при этом Гонконг, Макао и Тайвань имели бы свои собственные капиталистические экономические и политические системы, в то время как на остальной территории Китая существовала бы социалистическая система.