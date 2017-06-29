ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. США продадут Тайваню оружие на 1,4 миллиарда долларов, но не откажутся от политики "одного Китая", заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

Речь идет о первой такого рода сделке с Тайванем со стороны нынешней администрации Дональда Трампа.

"Администрация уведомила конгресс о семи контрактах на общую сумму около 1,4 миллиарда долларов", — сказала Науэрт. "Но я должна отметить, что наша давняя политика "одного Китая" не меняется. Тут есть преемственность политики, США продают Тайваню оборонные технологии на протяжении примерно 15 лет", — сказала Науэрт.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.

США первоначально признавали Тайвань как легитимное правительство всего Китая, но изменили свою позицию в 1972 году. Согласно Шанхайскому коммюнике, США признают, что Тайвань является частью единого Китая. США при этом поддерживают активные неофициальные отношения с Тайбэем.