Мэттис: решение НАТО по усилению потенциала касается и ядерного сдерживания

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Решение НАТО об усилении военного потенциала, принятое в четверг, касается в том числе ядерного сдерживания, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании в четверг министры обороны стран-членов НАТО согласовали в четверг новые цели по укреплению боевого потенциала альянса.

"Я решительно считаю, что определены верные области, где нам нужно улучшить, создать силы и средства. Это касается всего, начиная от киберпространства и до ядерного сдерживания. Я доволен дискуссией сегодня, мы сосредоточились на правильных областях", — сказал Мэттис журналистам после заседания министров обороны стран-членов НАТО.