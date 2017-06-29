НАТО сохранит присутствие в Афганистане после 2017 года, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО решила сохранить присутствие в Афганистане после 2017 года, заявил генсек альянса после заседания министров обороны стран-участников миссии "Решительная поддержка".

"Сегодня мы подтвердили наши обязательства перед Афганистаном. Мы продолжим миссию "Решительная поддержка" после 2017 года", — сказал Столтенберг журналистам.

Он напомнил, что военное командование альянса запросило направить в Афганистан дополнительно несколько тысяч военнослужащих.

"На конференции по сбору сил в этом месяце 15 стран пообещали дополнительный вклад в "Решительную поддержку", мы услышали несколько дополнительных обязательств на заседании сегодня", — заявил генсек.

По данным НАТО на май 2017 года, в операции "Решительная поддержка" участвуют 39 стран, ее контингент составляет 13,5 тысячи человек, в том числе 6,9 тысячи военнослужащих США.