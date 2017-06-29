НАТО сохранит присутствие в Афганистане после 2017 года, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО решила сохранить присутствие в Афганистане после 2017 года, заявил генсек альянса после заседания министров обороны стран-участников миссии "Решительная поддержка".
Он напомнил, что военное командование альянса запросило направить в Афганистан дополнительно несколько тысяч военнослужащих.
"На конференции по сбору сил в этом месяце 15 стран пообещали дополнительный вклад в "Решительную поддержку", мы услышали несколько дополнительных обязательств на заседании сегодня", — заявил генсек.
По данным НАТО на май 2017 года, в операции "Решительная поддержка" участвуют 39 стран, ее контингент составляет 13,5 тысячи человек, в том числе 6,9 тысячи военнослужащих США.