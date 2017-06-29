В США заявили, что до шестого июля продолжат принимать беженцев

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. США продолжат принимать беженцев, прошедших специальную процедуру отбора, до 6 июля, прежде чем прекратить прием на 120 дней в соответствии с иммиграционным указом президента Дональда Трампа, сказал журналистам в четверг высокопоставленный представитель администрации.

"Сейчас нельзя сказать, какое количество беженцев затронет (указ)", — сказал представитель администрации. По его словам, в текущем году США уже приняли 49 тысяч беженцев. Также не исключено, что ряд беженцев смогут прибывать в США в случае тесных связей с теми, кто уже получил убежище на американской территории, отметил он.

В понедельник Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу президента Дональда Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.

Судьи также предоставили частичное право администрации о вступлении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается. В частности, иммиграционный указ действителен "в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношениями с лицами или организациями, находящимися в США".

Своим указом Трамп приостановил въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ приостанавливает на 120 дней программу приема беженцев.