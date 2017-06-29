НАТО хочет провести заседание СРН до летних каникул

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО рассчитывает провести заседание Совета Россия – НАТО до летних каникул и запросила у российской стороны проведения на встрече брифинга по предстоящим учениям "Запад-2017", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы запросили проведение брифинга по учениям "Запад-2017" на заседании СРН. Мы работаем над проведением встречи СРН до летнего перерыва. Мы предложили несколько дат российской стороне и надеемся, что согласуем повестку и даты, чтобы провести заседание СРН", — сказал Столтенберг журналистам.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября.