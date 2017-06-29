НАТО обзаведется самолетами, неуязвимыми для систем ограничения доступа

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Страны НАТО в рамках усиления боевого потенциала альянса укрепят системы ПВО и обзаведутся самолетами, способными действовать в условиях ограничения доступа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы собираемся усилить наши мощности ПВО, обзавестись большим числом самолетов, которые смогут действовать в хорошо обороняемых районах, в том числе там, где существует система ограничения доступа, а также судами для противовоздушной обороны и многим другим", — сказал Столтенберг журналистам после заседания глав минобороны стран-членов НАТО.