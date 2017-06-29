Сенатор поддержал изменение статуса Крыма в Конституции Украины

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Решение властей Украины изменить статус Крыма в украинской конституции является верным: это давно надо было сделать, как и вообще исключить из данного документа любое упоминание о российских регионах, считает председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Чижмарь сообщил, что президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии подготовить проект изменений относительно статуса Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не воспринимает заявления зарубежных лидеров относительно российских регионов.

"Отредактировать Конституцию Украины в отношении статуса Крыма — это очень верное решение, которое принять нужно было давно", — сказал Клишас РИА Новости.

По его словам, в связи с воссоединением Крыма с Россией в 2014 году Украине давно следовало исключить из конституции любое упоминание о Крыме, так как Крым и Севастополь, в соответствии с волеизъявлением жителей полуострова, являются неотъемлемой частью России.