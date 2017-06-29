Порошенко заявил, что встреча с Трампом прошла лучше, чем он ожидал

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне прошла лучше, чем он ожидал.Welt.
Порошенко также прокомментировал свою встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Мы договорились о конкретных мерах, как вернуть к жизни минские договоренности перед следующей встречей в "нормандском формате" в ближайшие дни или недели", — сказал президент Украины.
В понедельник Порошенко начал рабочий визит во Францию, где провел свою первую встречу с новоизбранным президентом этой страны Макроном. После этой встречи он заявил, что получил подтверждение приверженности Франции "нормандскому формату" по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, на данный момент Украина пользуется 100-процентной поддержкой западных партнеров, чего никогда не было ранее.