В Черногории заявили об отсутствии планов по размещению баз НАТО

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. В настоящее время не существует ни одной инициативы по размещению баз НАТО в Черногории, заявил в Брюсселе в четверг министр обороны республики Предраг Бошкович.

Глава военного ведомства Черногории принял днем участие в заседании глав минобороны стран-членов НАТО в Брюсселе. Перед началом мероприятия он ответил на вопрос журналистов о возможности размещения военных баз Североатлантического альянса на территории республики.

"Вопрос, вероятно, относится к интересам за пределами Балканского полуострова. По информации, которой я располагаю, не существует ни одной инициативы по размещению баз НАТО в Черногории. И даже если бы Черногория хотела и просила об этом, думаю, что в данный момент это не отвечает интересам НАТО", — заявил министр обороны.

В начале июня Черногория официально стала 29 членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу. В стране проходили акции протеста.

Комментируя вступление Черногории в НАТО, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что в обмен на лояльность Черногории антироссийским санкциям и антироссийской политике ей навязали и членство в НАТО. Лавров заявил, что это не укрепляет безопасность альянса и ведет к дополнительным расходам его стран-членов. Он отметил, что эта тенденция вновь возвращает стороны к политике разделительных линий в Европе, которая подрывает многочисленные торжественные обещания западных лидеров о необходимости обеспечивать равную и неделимую безопасность и является тупиковой.