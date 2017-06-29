В Китае освободили активистов, задержанных на фабрике обуви Иванки Трамп

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Китайские власти освободили троих активистов, тайно расследовавших нарушения на фабрике, которая шьет обувь для бренда дочери президента США Иванки Трамп, и впоследствии задержанных, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось об аресте одного активиста и исчезновении еще двух, занимавшихся проверкой условий труда на обувной фабрике, выпускавшей продукцию под брендом Иванки Трамп. Вашингтон призвал Пекин освободить активистов.

По данным агентства, активисты были отпущены под залог.

Профессор права Нью-Йоркского университета и эксперт в области прав человека Китая Джером Коэн (Jerome Cohen) заявил, что будущее активистов еще не определено.

"Это способ держать людей под давлением, под полицейским контролем, не подвергая их реальному заключению. Будут ли они преследоваться по закону — зависит от того, как они будут себя вести", — отметил Коэн.

После того, как мужчины пропали, China Labor Watch планировала опубликовать доклад, утверждающий о низкой оплате труда, сверхурочных часах работы, жестоких словесных оскорблениях и вероятном злоупотреблении студенческим трудом в фабриках Huajian Group, на некоторых из которых производилась обувь Ivanka Trump.

Huajian Group отвергла обвинения в сверхурочных часах работы и низкой оплате и заявила, что перестала производить обувь Ivanka Trump несколько месяцев назад. Президент компании Иванки Трамп Эбигейл Клем (Abigail Klem) подтвердила, что бренд не использовал фабрики в провинции Ганьчжоу с марта.

Ранее сообщалось, что по словам генерального директора правозащитной организации Ли Цяна China Labor Watch, один из активистов Хуа Хайфэн был задержан в провинции Цзянси на юго-востоке Китая по подозрению в незаконном использовании подслушивающих устройств. Он добавил, что задержанный, как и двое пропавших, вели расследование в отношении фабрики, на которой производится обувь для бренда Иванки Трамп и других западных брендов.