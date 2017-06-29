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В Китае освободили активистов, задержанных на фабрике обуви Иванки Трамп

13:1429.06.2017
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© Fotolia / FotokonПолицейский в Китае. Архивное фотоПолицейский в Китае. Архивное фото
© Fotolia / Fotokon

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Китайские власти освободили троих активистов, тайно расследовавших нарушения на фабрике, которая шьет обувь для бренда дочери президента США Иванки Трамп, и впоследствии задержанных, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Иванка Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Yara Nardi/Pool Photo
Иванку Трамп вызвали в суд по делу о плагиате дизайна обуви
Ранее сообщалось об аресте одного активиста и исчезновении еще двух, занимавшихся проверкой условий труда на обувной фабрике, выпускавшей продукцию под брендом Иванки Трамп. Вашингтон призвал Пекин освободить активистов.

По данным агентства, активисты были отпущены под залог.

Профессор права Нью-Йоркского университета и эксперт в области прав человека Китая Джером Коэн (Jerome Cohen) заявил, что будущее активистов еще не определено.

"Это способ держать людей под давлением, под полицейским контролем, не подвергая их реальному заключению. Будут ли они преследоваться по закону — зависит от того, как они будут себя вести", — отметил Коэн.

Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Andrew Harnik
Мнение: под брендом Иванки Трамп Китай купит хоть ракеты
После того, как мужчины пропали, China Labor Watch планировала опубликовать доклад, утверждающий о низкой оплате труда, сверхурочных часах работы, жестоких словесных оскорблениях и вероятном злоупотреблении студенческим трудом в фабриках Huajian Group, на некоторых из которых производилась обувь Ivanka Trump.

Huajian Group отвергла обвинения в сверхурочных часах работы и низкой оплате и заявила, что перестала производить обувь Ivanka Trump несколько месяцев назад. Президент компании Иванки Трамп Эбигейл Клем (Abigail Klem) подтвердила, что бренд не использовал фабрики в провинции Ганьчжоу с марта.

Ранее сообщалось, что по словам генерального директора правозащитной организации Ли Цяна China Labor Watch, один из активистов Хуа Хайфэн был задержан в провинции Цзянси на юго-востоке Китая по подозрению в незаконном использовании подслушивающих устройств. Он добавил, что задержанный, как и двое пропавших, вели расследование в отношении фабрики, на которой производится обувь для бренда Иванки Трамп и других западных брендов.

Иванка Трамп: "глаза и уши" президента США
© AFP 2017 / Saul LoebВо вторник издание Politico, ссылаясь на слова юриста Джейми Горелика, сообщило, что у Иванки Трамп в резиденции президента США появится собственный кабинет и доступ к секретной информации. На фото: Иванка Трамп на совместной пресс-конференции президента США и канцлера Германии, 17 марта 2017 года.Иванка Трамп на пресс-конференции президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтоне, округ Колумбия, 17 марта 2017.
© AFP 2017 / Saul Loeb
Во вторник издание Politico, ссылаясь на слова юриста Джейми Горелика, сообщило, что у Иванки Трамп в резиденции президента США появится собственный кабинет и доступ к секретной информации. На фото: Иванка Трамп на совместной пресс-конференции президента США и канцлера Германии, 17 марта 2017 года.
© AFP 2017 / Nicholas KammПри этом Иванка не будет занимать официального поста госслужащей и не будет получать зарплату. На фото: Дональд Трамп с дочерью идут к президентскому вертолету в Вашингтоне, 1 февраля 2017 года.Президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой Трамп идут на борт Marine One в Белом доме, Вашингтон. 1 февраля 2017
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
При этом Иванка не будет занимать официального поста госслужащей и не будет получать зарплату. На фото: Дональд Трамп с дочерью идут к президентскому вертолету в Вашингтоне, 1 февраля 2017 года.
© AFP 2017 / Brendan SmialowskiЮрист Иванки Трамп утверждает, что дочь станет "глазами и ушами" президента и будет давать ему советы "по широкому спектру" вопросов. На фото: Иванка Трамп во время форума, посвященного разработке стратегии управления для должностных лиц, 3 февраля 2017 года.Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Юрист Иванки Трамп утверждает, что дочь станет "глазами и ушами" президента и будет давать ему советы "по широкому спектру" вопросов. На фото: Иванка Трамп во время форума, посвященного разработке стратегии управления для должностных лиц, 3 февраля 2017 года.
© AFP 2017 / Brendan SmialowskiСразу после инаугурации Дональд Трамп сообщил журналистам, что Иванка может со временем перейти на работу в Белый дом. На фото: канцлер Германии Ангела Меркель и Иванка Трамп во время переговоров, 17 марта 2017 года.Канцлер Германии Ангела Меркель и Иванка Трамп беседуют перед встречей с президентом США Дональдом Трампом и деловыми лидерами в кабинете министров Белого дома, 17 марта 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Сразу после инаугурации Дональд Трамп сообщил журналистам, что Иванка может со временем перейти на работу в Белый дом. На фото: канцлер Германии Ангела Меркель и Иванка Трамп во время переговоров, 17 марта 2017 года.
© AFP 2017 / Brendan SmialowskiТогда же Трамп назначил мужа Иванки, Джареда Кушнера, своим старшим советником в Белом доме. На фото: Иванка Трамп и ее муж перед пресс-конференцией президента США и премьер-министра Японии, 10 февраля 2017 года.Старший советник Белого дома Джаред Кушнер, муж Иванки Трамп
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Тогда же Трамп назначил мужа Иванки, Джареда Кушнера, своим старшим советником в Белом доме. На фото: Иванка Трамп и ее муж перед пресс-конференцией президента США и премьер-министра Японии, 10 февраля 2017 года.
© AP Photo / Andrew HarnikЕще до переезда Трампа в Белый дом некоторые аналитики сходились во мнении, что Иванка может во время президентства отца "выполнять роль, схожую с ролью первой леди". На фото: Иванка Трамп слушает выступление премьер-министра Ирландии во время приема, посвященного дню Святого Патрика, в Вашингтоне, 16 марта 2017 года.Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Andrew Harnik
Еще до переезда Трампа в Белый дом некоторые аналитики сходились во мнении, что Иванка может во время президентства отца "выполнять роль, схожую с ролью первой леди". На фото: Иванка Трамп слушает выступление премьер-министра Ирландии во время приема, посвященного дню Святого Патрика, в Вашингтоне, 16 марта 2017 года.
© AP Photo / Susan WalshИменно Иванка принимала активное участие в кампании Трампа и произносила речи на митингах чаще, чем его жена Меланья. На фото: советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена выходят из особняка Трампа Мар-а-Лаго в Палм Бич, 11 февраля 2017 года.Советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп
© AP Photo / Susan Walsh
Именно Иванка принимала активное участие в кампании Трампа и произносила речи на митингах чаще, чем его жена Меланья. На фото: советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена выходят из особняка Трампа Мар-а-Лаго в Палм Бич, 11 февраля 2017 года.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryЕще до инаугурации отца Иванка приняла участие во встрече Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На фото: Дональд Трамп с дочерью во время выступления в Trump Tower в Нью-Йорке, 11 января 2017 года.Президент США Дональд Трамп беседует со своей дочерью Иванкой
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Еще до инаугурации отца Иванка приняла участие во встрече Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На фото: Дональд Трамп с дочерью во время выступления в Trump Tower в Нью-Йорке, 11 января 2017 года.
© AFP 2017 / Mandel NganПосле того как Трамп стал хозяином Белого дома, Иванка и ее муж переехали из Нью-Йорка в Вашингтон, где купили собственный дом.
На фото: Иванка Трамп и ее супруг аплодируют речи президента США в Капитолии, 28 февраля 2017 года.Советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп
© AFP 2017 / Mandel Ngan
После того как Трамп стал хозяином Белого дома, Иванка и ее муж переехали из Нью-Йорка в Вашингтон, где купили собственный дом.
На фото: Иванка Трамп и ее супруг аплодируют речи президента США в Капитолии, 28 февраля 2017 года.
© AFP 2017 / Saul Loeb Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент канадской корпорации TransAlta Даун Фарелл и Иванка Трамп на переговорах в Белом доме, 13 февраля 2017 года.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и исполнительный директор TransAlta Corporation Дон Фаррелл
© AFP 2017 / Saul Loeb 
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент канадской корпорации TransAlta Даун Фарелл и Иванка Трамп на переговорах в Белом доме, 13 февраля 2017 года.
© AFP 2017 / Mandel NganПо данным СМИ, Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали проект указа, отменявшего запрет на дискриминацию геев и лесбиянок на рабочем месте. На фото: старший советник президента Джаред Кушнер и Иванка Трамп у Белого дома, 3 марта 2017 года.Советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп
© AFP 2017 / Mandel Ngan
По данным СМИ, Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали проект указа, отменявшего запрет на дискриминацию геев и лесбиянок на рабочем месте. На фото: старший советник президента Джаред Кушнер и Иванка Трамп у Белого дома, 3 марта 2017 года.
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКроме того, Иванка и Джаред настояли на том, чтобы президент США отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату. На фото: Иванка Трамп приветствует членов израильской делегации, прибывших на переговоры в Вашингтон, 15 февраля 2017 года.Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп приветствует членов израильской делегации в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Кроме того, Иванка и Джаред настояли на том, чтобы президент США отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату. На фото: Иванка Трамп приветствует членов израильской делегации, прибывших на переговоры в Вашингтон, 15 февраля 2017 года.
© AFP 2017 / Saul Loeb Иванка Трамп на встрече с руководителями крупных промышленных предприятий в Белом доме, 23 февраля 2017 года.Президент Dow Chemical, председатель и главный исполнительный директор Эндрю Ливерис, дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и помощник Белого дома по внутриправительственным и технологическим инициативам Рид Кордиш
© AFP 2017 / Saul Loeb
Иванка Трамп на встрече с руководителями крупных промышленных предприятий в Белом доме, 23 февраля 2017 года.
© AP Photo / Wilfredo LeeСтарший советник Белого дома Джаред Кушнер и Иванка Трамп с детьми спускаются по трапу борта номер один в Уэст-Палм-Бич, где проходила встреча президента США и премьер-министра Японии, 10 февраля 2017.Советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп с детьми
© AP Photo / Wilfredo Lee
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер и Иванка Трамп с детьми спускаются по трапу борта номер один в Уэст-Палм-Бич, где проходила встреча президента США и премьер-министра Японии, 10 февраля 2017.
© AP Photo / Andrew HarnikИванка Трамп и министр торговли Уилбур Росс во время пресс-конференции президента США и канцлера Германии, 17 марта 2017 года.Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Иванка Трамп и министр торговли Уилбур Росс во время пресс-конференции президента США и канцлера Германии, 17 марта 2017 года.
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